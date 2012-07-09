〔中国货币市场〕回购利率稳中略降,密切关注逆回购到期后央行动作

路透上海7月9日电---中国行间市场质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周一整体呈稳中略降态势,上周降息后资金利率虽有所下行,但未来两周内公开市场将有逾3,000亿元逆回购陆续到期,其对流动性的影响尚存较大不确定性,市场仍在密切关注近期央行的政策动向.

交易员指出,目前资金面情况虽基本平稳,但其中大量逆回购的作用不容忽视,为防资金面出现波动,只有继续滚动操作或者再次降低存准率.

"降息不能解决流动性的问题,(降准)我觉得有可能,"华东一银行交易员称.

她并认为,如果央行在公开市场延续逆回购操作,有可能将逆回购的雪球越滚越大,从而增加进一步操作的难度,在这一局面下,调降存准率的可能性就明显上升.

业内人士稍早透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报七天和14天期两种逆回购需求,预示本周逆回购将继续进行.[CN/MMTCN]

综合统计央票、正/逆回购到期因素,本周公开市场将净回笼约千亿元资金,其中集中到期的1,680亿元逆回购是主要资金抽离因素.

央行今年分别在2月24日和5月18日两次调降存准率各0.5个百分点,而在两次降准前,公开市场都曾进行过逆回购操作.

上周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3549 2.3617 -0.68 2,980.44

七天CN7DRP=CFXS 3.3542 3.4813 -12.71 557.88

14天CN14DRP=CFXS 3.4915 3.4238 +6.77 30.71

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3744 2.3723 +0.21 844.58

七天CHICNY7D=CFXS 3.3343 3.5265 -19.22 75.70

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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