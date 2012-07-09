(重发)〔新债招标〕中国三年地方债利率偏高,流动性欠佳属性抑制需求(更新版)

(重发以修改文末的地方债中标明细表链接)(新增更多评论和细节)

* 三年期地方债2.75%中标利率偏高

* 需求一般,投标主体倾向高收益率

* 现券收益率回调力度不够,影响新债投标

路透上海7月9日电---中国周一招标的三年期地方债中标利率偏高.虽然是央行年内二次降息后的首次利率债招标,但地方债本身流动性欠佳属性仍导致该期债需求平平,对收益率要求较高的投资盘占据主导.

"预期中是2.70%-2.73%,2.75%略高但不算超预期,地方债流动性差,基本都是投资盘拿,试想没人(交易盘)和它(投资盘)抢,在这样一个买方市场中,它当然尽力把收益率往高里投了."北京一银行交易员称.

业内人士稍早透露,财政部上午代理招标的该239亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率为2.75%,投标倍数为1.35倍.

上述交易员并指出,虽然资金面趋宽松,但二级市场现券收益率下跌却并不明显,也一定程度上影响了该期新债的投标热情.

中国央行此前于7月6日(上周五)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652376]

该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率.239亿元总规模中,北京、山西、黑龙江、江苏、福建、宁夏、青海的额度分别为34、33、41、55、30、16及30亿元.是次地方债以2012年地方政府债券(三期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月10日开始发行并计息,7月12日发行结束,7月16日起上市交易.

上月中旬,财政部代理发行的今年首只地方债,期限为三年,规模达206亿元,中标利率2.76%,接近预测均值;投标倍数为1.47倍.[ID:nSB1612516]

剩余期限近三年的国债120007券最新双边报价tCN120007=CFXM为2.4400%/2.4100%,而上一交易日收报2.4750%/2.4350%.

**地方自行发债权被收回影响有限**

此外,针对地方政府自行发债权被收回的情况,上海一银行交易员认为,目前该政策仅显示出政府控制地方债发行的意图,尚未对市场产生影响.

财政部此前表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

不过之后全国人大常委会第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)

参看《中国2012年地方债发行中标明细表》,请点选[ID:nSB1643714]

参看《中国2011年地方债发行中标明细表》,请点选[ID:nSB1325792]