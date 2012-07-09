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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 11:43 BJT

〔东京汇市〕欧元回稳,此前触及两年低位

* 欧元反弹,早盘曾因停止单被触发而下挫

* 美国就业数据表现疲弱增强风险厌恶情绪

* 澳元忽视中国通胀数据表现温和的影响

路透东京7月9日电---欧元兑美元周一持稳,早盘曾跌至两年低位,今日稍晚召开的欧元集团会议预计不会取得什么成果.

此次会议将聚焦于欧洲领导人上个月公布的支持受债务困扰国家和银行业的后续举措,但最新的会谈可能只会突显最初协议的局限性.

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