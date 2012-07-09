〔东京汇市〕欧元回稳,此前触及两年低位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧元反弹,早盘曾因停止单被触发而下挫
* 美国就业数据表现疲弱增强风险厌恶情绪
* 澳元忽视中国通胀数据表现温和的影响
路透东京7月9日电---欧元兑美元周一持稳,早盘曾跌至两年低位,今日稍晚召开的欧元集团会议预计不会取得什么成果.
此次会议将聚焦于欧洲领导人上个月公布的支持受债务困扰国家和银行业的后续举措,但最新的会谈可能只会突显最初协议的局限性.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。