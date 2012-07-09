〔中国债市动态〕中长期利率债略有走低,通胀回落支持政策放松预期

路透北京7月9日电---中国银行间债市周一早盘中长端利率债收益率略有走低,甫公布的6月CPI数据创两年半来低点,通胀回落,市场进一步预期政策或有更多放松空间以实现稳经济增长.不过交易员表示,当前现券收益率已接近历史低位,短期后市续下跌的幅度或有限.

"今早三至10年国债均有下行,...遗憾周五没有把短券换成10年期的长债."上海一银行交易员称.

深圳一券商交易员指出,早盘中长端利率债收益率走低更多受CPI数据的影响,"CPI相当于对降息的一个确认".对于短期后市的走势,他预计,当前现券收益率已接近历史低位水平,若未来外围无重大突发事件,继续下降幅度可能比较有限.

中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低水准.[ID:nSB2026667]

上述深圳的交易员并提到,央行滚动进行逆回购操作,但仍预期未来数月内降准为大概率事件,只是这一事件兑现时,对债市的影响会比较有限.

银行间市场质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周一整体呈稳中略降态势,上周降息后资金利率虽有所下行,但未来两周内公开市场将有逾3,000亿元逆回购陆续到期,其对流动性的影响尚存较大不确定性,市场仍在密切关注近期央行的政策动向.[ID:nSB2026835]

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仅可申报七天和14天期两种逆回购需求.

北京时间11:43,剩余期限近9.63年的固息国债120004券最新成交收益率CN120004=CFXS为3.2300%,较上交易日尾盘的3.2800%下跌近5bp.(完)