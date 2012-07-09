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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:05 BJT

〔中国新债〕华能国际周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海7月9日电---中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)
周一公告称,将于周二(10日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)  (亿元)    (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  华能国际     200      50       9   7/10簿记建档  中国银行     AAA      7/11      7/12
  (0902.HK)(600011.SS)                             工商银行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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