〔中国基金〕景顺长城携手外方股东,努力推出更多创新型ETF产品

路透上海7月9日电---中国景顺长城基金管理公司将携手外方股东美国景顺集团(Invesco)(IVZ.N),共同开发及推出更多的创新型交易所上市基金(ETF)产品,例如公司设计的沪深300等权重指数ETF产品有望明年推出.

成立九年的景顺长城此前重点发展主动性投资基金,不过近期亦开始在被动投资方面做出尝试.其首只被动型管理基金--景顺上证180等权重ETF周一在上海证交所上市.

景顺长城常务副总经理刘颂指出,"公司的定位是创新型ETF,建立具附加值的全方位产品线,开发境内外ETF."

他透露,8月该公司的沪深300等权重ETF产品的设计方案可能会上报证监会,有望在明年初获批推出.另外,公司最快下周将会正式获得纳斯达克100指数的授权许可,可在此基础上开发跨境ETF产品.

国内首批跨市场ETF产品--华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SS)和嘉实沪深300ETF(159919.SZ)已上市逾一个月,两只基金在发行期受到投资者欢迎,首募规模超过500亿元人民币.不过这两只基金参照的指数--沪深300指数.CSI300是依据个股流通市值大小来设置权重,而景顺长城开发的基金所参照的沪深300等权重指数,其300个成份股权重相等.

而国内首批跨境ETF产品--华夏恒生ETF和易方达中国企业ETF均于周一(9日)起发售,发售期至8月3日止,估计下月可能分别在深圳和上海两家证交所上市交易.

景顺集团是美国大型资产管理公司,资产管理规模逾6,700亿美元.旗下Powershares是全球第四大ETF提供商,其在产品设计和创新方面有独到之处.Powershares是景顺长城的技术顾问,向后者提供从产品设计到后台管理、营销等一系列经验.

刘颂表示,景顺长城还将开发一些非传统指数ETF产品,例如以市盈率或市净率,甚至波动率为标准,与第三方合作设计一些全新指数,并在此基础上开发ETF产品.公司还邀请前高盛(GS.N)中国经济学家邓体顺担任分管研发的副总经理,筹建高水平的量化投资团队,为未来公司创新型指数产品的研发提供一些支持.

近两年国内ETF基金发展迅猛,目前已有43只ETF产品,较2010年底增加一倍多.目前国内ETF产品的规模为1,200亿元左右,约占公募基金业总规模的4%,不过这个占比离美国这样的发达国家还有10个百分点的差距.

景顺长城的股东还包括长城证券、开滦集团等,注册资本1.3亿元.截止6月底,其管理18只基金,资产管理规模为397亿元,在国内基金业名第22位;其中主动性基金的规模达330亿元.(完)