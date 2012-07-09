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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:45 BJT

《中国2012年地方债发行中标明细表》--7月9日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     6/15      3       2.76%        206          1.47
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   二期     6/29      5       3.07%        210          1.40
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  *三期     7/9       3       2.75%        239          1.35
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   合计                                    655       

  地方政府自行发债:

  债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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  无
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 (完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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