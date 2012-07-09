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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:20 BJT

〔国际油市〕布兰特原油涨向99美元,因挪威石油工人罢工和中国数据

* 挪威石油劳资谈判僵持不下,或将全面歇业

* 中国通胀数据降温,为进一步放宽货币政策铺平道路

* 美国就业趋势数据1400GMT公布

路透新加坡7月9日电---布兰特原油期货周一升向每桶99美元,因挪威石油开采行业劳资谈判破裂,带来全面停止作业的风险.同时,中国可能进一步放宽货币政策的希望,以及燃料需求改善支撑了价格.

中国数据显示,6月通胀率进一步下滑,为放宽政策留下了空间,并帮助多数大宗商品价格从美国非农就业报告引起的大跌中反弹.

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