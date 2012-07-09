〔中国期市〕大豆期货跟随外盘冲高,美国乾旱天气是炒作诱因

* 大豆期货周一涨停

* 豆粕合约持仓规模空前

* 美国乾旱天气是炒作诱因

* 后期投资风险明显增加

路透北京7月9日电---中国大连商品交易所一号大豆主力合约DSAF3周一跟随外盘一路冲高,最终以涨停收盘,在期市的表现格外抢眼.分析师称,美国乾旱天气引发对美国大豆的减产预期升温,利好美豆,从而刺激投资者做多大商所一号大豆期货以及豆粕期货.

一号大豆主力合约周一最终收在涨停板,报每吨4,765元人民币,较6月初低点上涨近12%.

中纺粮油大豆分析师褚建宏称,一方面是国内大豆价格相对而言比国际市场更为便宜,有追涨的因素,另一方面,目前正是传统的炒作大豆的时候,被称为"天气市",最近美国天气不佳,令投资者对美豆减产预期上升,美豆供求关系更为紧张,令美豆期货一路上涨,国内一号大豆期货交易的就是进口大豆,因此亦跟涨美盘.

"乾旱的天气炒作,近期北美天气一直不太好,美豆持续上涨,库存比较低,主要是对天气的炒作."上海中期的分析师方俊锋表示.

另一方面,中国经济前景仍不明朗,工业品需求黯淡,部分资金也可能在进行跨品种套利交易,也就是"买进农产品,卖出工业品",从而令整体农产品期货偏暖,小麦期货部分合约周一盘中一度上涨3%.

为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度;他并强调,稳定投资是当前扩内需、稳增长的关键.[ID:nSB2026047]

中国是全球最大的大豆消费国和进口国,进口量占全球贸易六成.中国2011年的大豆进口量是5,264万吨,其中从美国进口2,235万吨.[ID:nEAP001359]

**豆粕期货成第二战场**

豆粕作为大豆的下游产品,由于中国消费的绝大部分大豆都来源于国外,因此一般而言,国内豆粕期货形势与美豆的相关度较高.

"现在美国天气比较糟糕,美豆单产下降的可能性比较大,不仅利好大豆,国内豆粕跟涨美豆跟得更紧,"褚建宏称,在"天气市"结束之前,国内豆粕下跌的可能性都不大,因此做多豆粕相对安全.

他称,仅周一一天大商所豆粕的持仓增加30多万手,从上周到现在的豆粕持仓量已增加100万手左右,目前的豆粕持仓量必然是历史的绝对高位.

但格林期货研究高级总监李永民则认为,天气因素导致大豆的优良率降低是主要原因,考虑到大部分品种正处于回调过程,不仅有技术原因,亦有宏观因素.

他强调,国内豆粕期货中期可能是震荡行情,短期上涨空间不会太高."今天豆粕的持仓量太多,最高增加30多万,可见多空双方斗得比较厉害,对后期判断分歧比较大,建议投资者在后期就不要追了."

而另一位期货分析师表示,如果仅考虑基本面因素,而不考虑目前国内外宏观经济整体疲弱的现状,豆粕涨那么多也算正常.

"后面的天气很难预测,尤其是长期的天气状况,我建议投资者还是要多观望一些,现在谁也不敢做空,但一旦下跌,速度将相当快...市场真是挺疯狂的."褚建宏称.

大商所豆粕期货主力合约DSMF3自6月初开始上涨,周一收盘上涨3.45%至每吨3,752元,较6月初已高出两成.而自6月初以来,美豆主力合约SX2亦上涨逾24%.

中国通胀水平已跌至"2时代".中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.[ID:nSB2026667] (完)