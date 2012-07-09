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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:42 BJT

《中国2000年以来国债发行情况一览表》--7月9日

路透北京7月9日电---2011年中国继续实施积极的财政政策,但因凭证式国债和贴现国债等品种发行规模减少,
全部国债发行量为1.54万亿元人民币,较2010年减少逾一成.

  以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币):

          2000年  2001年  2002年  2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   2009年     2010年      2011年
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 记账附息 2,720   3,354   4,461   3,775.5  4,366    5,042   6,533.3   6,347     6,665   8,831.7   11,472.5   11,832.60
 记账贴现  --       --     --       --       --       --       --       --       --     3,886.4    3,109.4      613.90
 凭证式   1,937   1,530   1,473   2,504.6  2,510    2,000   1,950.0   1,600     1,300   2,000      1,900      1,400
 储蓄国债  --       --     --       --       --       --      400.0      34       650   1,511.1    1,400      1,551.41
 特别国债  --       --     --       --       --       --       --    15,502.28    --      --        --           --
 总量     4,657   4,884   5,934   6,280.1  6,876    7,042   8,883.3  23,483.28  8,615  16,229.2   17,881.9   15,397.91(完) 

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》  
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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