《中国2000年以来国债发行情况一览表》--7月9日

路透北京7月9日电---2011年中国继续实施积极的财政政策,但因凭证式国债和贴现国债等品种发行规模减少, 全部国债发行量为1.54万亿元人民币,较2010年减少逾一成. 以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币): 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记账附息 2,720 3,354 4,461 3,775.5 4,366 5,042 6,533.3 6,347 6,665 8,831.7 11,472.5 11,832.60 记账贴现 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,886.4 3,109.4 613.90 凭证式 1,937 1,530 1,473 2,504.6 2,510 2,000 1,950.0 1,600 1,300 2,000 1,900 1,400 储蓄国债 -- -- -- -- -- -- 400.0 34 650 1,511.1 1,400 1,551.41 特别国债 -- -- -- -- -- -- -- 15,502.28 -- -- -- -- 总量 4,657 4,884 5,934 6,280.1 6,876 7,042 8,883.3 23,483.28 8,615 16,229.2 17,881.9 15,397.91(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》