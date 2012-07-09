安南将与阿萨德会谈,叙海军举行实弹演习

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特7月9日电---安南周一将与叙利亚总统阿萨德举行会谈。阿萨德曾表示，美国对“恐怖分子”的政治支持，阻碍了安南的和平计划。
阿萨德还指责沙特、卡塔尔和土耳其，称这些国家向试图推翻他统治的反叛力量提供武器和其他支持。
阿萨德对德国电视频道Das Erste称：“我们知道，他（安南）碰到了无数障碍，但他的计划不能失败，这是一项非常不错的计划。”
根据该电视频道7月5日的英文采访文本，阿萨德称：“最大的障碍是，许多国家不想让这项计划成功，因此他们向叙利亚的恐怖分子提供政治支持，继续向他们提供武器和资金。”
安南已于周日抵达位于叙利亚首都的Dama Rose酒店，联合国观察员因叙利亚暴力活动增多暂停巡察后一直驻留在该酒店。
美国国务卿希拉里周日称，叙利亚的反对力量变得日渐强大，该国的暴力活动结束的越早，政府免遭反叛力量“灾难性攻击”的机率就越高。
叙利亚国家媒体报导称，该国海军周日出动船舰和直升机进行实弹演习，以展示其“保卫叙利亚海岸免受任何可能侵略”的实力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。