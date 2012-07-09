〔中国货币市场〕回购利率稳中略降,密切关注逆回购到期后央行动作(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海7月9日电---中国行间市场质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周一整体呈稳中略降态势,上周降息后资金利率虽有所下行,但未来两周内公开市场将有逾3,000亿元逆回购陆续到期,其对流动性的影响尚存较大不确定性,市场仍在密切关注近期央行的政策动向.
交易员指出,目前资金面情况虽基本平稳,但其中大量逆回购的作用不容忽视,为防资金面出现波动,只有继续滚动操作或者再次降低存准率.
"降息不能解决流动性的问题,(降准)我觉得有可能,"华东一银行交易员称.
她并认为,如果央行在公开市场延续逆回购操作,有可能将逆回购的雪球越滚越大,从而增加进一步操作的难度,在这一局面下,调降存准率的可能性就明显上升.
业内人士稍早透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报七天和14天期两种逆回购需求,预示本周逆回购将继续进行.[CN/MMTCN]
综合统计央票、正/逆回购到期因素,本周公开市场将净回笼约千亿元资金,其中集中到期的1,680亿元逆回购是主要资金抽离因素.
央行今年分别在2月24日和5月18日两次调降存准率各0.5个百分点,而在两次降准前,公开市场都曾进行过逆回购操作.
上周四全球三大央行宣布放宽政策.其中,欧洲央行(ECB)宣布降息,英国央行决定扩大资产购买规模.中国央行则宣布,将自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.[ID:nSB1652746]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3562 2.3617 -0.55 3,781.32
七天CN7DRP=CFXS 3.3548 3.4813 -12.65 744.73
14天CN14DRP=CFXS 3.4691 3.4238 +4.53 57.55
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3723 2.3723 0.00 1,381.48
七天CHICNY7D=CFXS 3.3448 3.5265 -18.17 174.28
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 3.4500 3.1950 +25.50 438.21
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3550 3.3000 +5.50 122.90
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1150 3.1600 -4.50 6.69
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3660 2.3700 -0.40 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3470 3.4500 -10.30 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4400 3.5000 -6.00 --
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Shibor:
其中: 隔夜SHICNYOND= 2.3437 2.3501 -0.64 --
七天SHICNYSWD= 3.3442 3.4308 -8.66 --
三个月SHICNY3MD= 3.9841 4.0092 -2.51 --
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。