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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 12:56 BJT

〔表格〕7月6日止当周外资买超菲律宾股票--野村

路透东京7月9日电---以下是7月6日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 2,270 1,960 (10,293) 18,993 (14,372)

印度 736 1,096 156 9,251 230

印尼 179 104 (891) 449 1,274

日本 (134) (1,602) (5,031) 12,339 21,712

韩国 12 64 (4,494) 5,571 (7,341)

菲律宾 771* 987 1,331 1,789 1,327

台湾 288 (294) (5,733) (214) (9,680)

泰国 284 2 (662) 2,148 (183)

*注:外资买超包括SMC PM向外资公司Master Year Ltd出售的6.52亿美元股票.

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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