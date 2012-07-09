〔表格〕德国5月进出口按月均增长,贸易顺差收缩至150亿欧元

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透柏林7月9日电---德国邦统计局周一公布的数据显示:
* 德国5月经季节调整出口按月增长3.9%,进口增长6.3%--联邦统计局
* 5月经季节调整贸易顺差150亿欧元,4月修正后为顺差162亿欧元
* 5月经常帐盈余90亿欧元,4月修正后为盈余110亿欧元
* 5月未经季节调整的出口较上年同期增长0.5%,进口同比下降0.2%
以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元):
12年5月 12年4月 11年5月
贸易收支(经季节调整) 15.0 16.2 12.4
出口 93.5 90.0 88.7
出口变动(较上月,%) 3.9 -1.7 2.3
进口 78.5 73.8 76.3
进口变动(较上月,%) -6.3 -4.9 2.4 (完)
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--编译 艾茂林; 审校 王洋
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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