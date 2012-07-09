〔中港个股〕交行获准向法兰克福分行增资2亿元,首次人民币资本输出

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月9日电---资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)周一宣布,经中国银监会批准及德国金融监管局认可,该行向其法兰克福分行增拨营运资金2亿元人民币,这是中资金融机构首次实现人民币资本的境外输出.
交行新闻稿引述相关负责人表示,"此次增资成功,将进一步提升交通银行境外分支机构跨境人民币业务的竞争实力,为境内外客户提供更优质的综合化金融服务."
交行相关人士还指出,虽然人民币尚不能在境外自由兑换,但在德国当地仍存在一些需求.此次交行用人民币增资,有利于当地分行的离岸人民币业务开展,例如贷款,贸易结算等.
2009年中国跨境人民币业务推出以来,人民币在国际市场上的应用日益广泛.交行致力于跨境人民币业务的创新与推广,2011年交行境内分行业务发生量达1,589亿元,较2010年增长2.3倍,产品种类包括国际贸易结算类跨境投融资、代理结算、同业银行账户、投行业务等.
中国人民银行此前曾表示,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。