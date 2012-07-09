〔中港个股〕交行获准向法兰克福分行增资2亿元,首次人民币资本输出

路透上海7月9日电---资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)周一宣布,经中国银监会批准及德国金融监管局认可,该行向其法兰克福分行增拨营运资金2亿元人民币,这是中资金融机构首次实现人民币资本的境外输出.

交行新闻稿引述相关负责人表示,"此次增资成功,将进一步提升交通银行境外分支机构跨境人民币业务的竞争实力,为境内外客户提供更优质的综合化金融服务."

交行相关人士还指出,虽然人民币尚不能在境外自由兑换,但在德国当地仍存在一些需求.此次交行用人民币增资,有利于当地分行的离岸人民币业务开展,例如贷款,贸易结算等.

2009年中国跨境人民币业务推出以来,人民币在国际市场上的应用日益广泛.交行致力于跨境人民币业务的创新与推广,2011年交行境内分行业务发生量达1,589亿元,较2010年增长2.3倍,产品种类包括国际贸易结算类跨境投融资、代理结算、同业银行账户、投行业务等.

中国人民银行此前曾表示,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.(完)