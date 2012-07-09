〔企业并购〕保诚等进入英杰华马来西亚合资企业第二轮竞标--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港/新加坡7月9日电---消息人士表示,英国保诚集团(PRU.L)和宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)等四个潜在买家进入对英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)旗下马来西亚保险业务的第二轮竞标.交易规模约5亿美元.
对英杰华旗下业务的追求凸显出,保险业聚焦于新兴亚洲市场的成长机会.根据瑞士再保险预估,该地区寿险保费料将是全球均值的两倍.
美国友邦保险(AIA)(1299.HK)和Sun Life Financial(SLF.TO)亦进入第二轮竞标,第一轮竞标吸引了约10名买家,消息人士补充称.这位消息人士拒绝署名,因为谈判未公开.
英国第二大保险商英杰华正在出售其与马来西亚第二大银行CIMB Group Holdings(CIMB.KL)合资保险企业的49%股份,作为收缩全球业务的部分努力.
该合资企业与Great Eastern(GELA.SI)和保诚等同业竞争,而新的伙伴关系可能会重塑马来西亚保险业的竞争格局.
CIMB在马来西亚有320家分支机构,且能够向该行客户出售保险产品,这吸引了潜在买家.而且CIMB料出售手中合资企业51%股权的一大部分.
友邦保险、宏利金融、保诚和Sun Life拒绝置评.英杰华未回复请求其回应的电子邮件.(完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。