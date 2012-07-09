〔企业并购〕保诚等进入英杰华马来西亚合资企业第二轮竞标--消息

路透香港/新加坡7月9日电---消息人士表示,英国保诚集团(PRU.L)和宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)等四个潜在买家进入对英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)旗下马来西亚保险业务的第二轮竞标.交易规模约5亿美元.

对英杰华旗下业务的追求凸显出,保险业聚焦于新兴亚洲市场的成长机会.根据瑞士再保险预估,该地区寿险保费料将是全球均值的两倍.

美国友邦保险(AIA)(1299.HK)和Sun Life Financial(SLF.TO)亦进入第二轮竞标,第一轮竞标吸引了约10名买家,消息人士补充称.这位消息人士拒绝署名,因为谈判未公开.

英国第二大保险商英杰华正在出售其与马来西亚第二大银行CIMB Group Holdings(CIMB.KL)合资保险企业的49%股份,作为收缩全球业务的部分努力.

该合资企业与Great Eastern(GELA.SI)和保诚等同业竞争,而新的伙伴关系可能会重塑马来西亚保险业的竞争格局.

CIMB在马来西亚有320家分支机构,且能够向该行客户出售保险产品,这吸引了潜在买家.而且CIMB料出售手中合资企业51%股权的一大部分.

友邦保险、宏利金融、保诚和Sun Life拒绝置评.英杰华未回复请求其回应的电子邮件.(完)