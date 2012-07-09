版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 13:56 BJT

〔表格〕瑞士6月经季节调整的失业率持稳在2.9%

路透苏黎世7月9日电---瑞士联邦经济总局周一公布,瑞士6月经季节调整的失业率持稳在2.9%.前面几月的数据已被修正,以将劳动人口的增加纳入考量.

6月未经季节调整的失业率为2.7%.

以下为详细数据(括号中为前值):

2012年6月 2012年5月 2011年6月

未经季节调整失业率(%) 2.7 2.7 (3.0) 2.6 (2.8)

经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 (3.2) 3.0

登记失业人数 114,868 118,860 110,378

职位空缺数 17,493 17,252 21,193 (完)

浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 侯向明;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐