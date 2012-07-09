〔表格〕瑞士6月经季节调整的失业率持稳在2.9%

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透苏黎世7月9日电---瑞士联邦经济总局周一公布,瑞士6月经季节调整的失业率持稳在2.9%.前面几月的数据已被修正,以将劳动人口的增加纳入考量.
6月未经季节调整的失业率为2.7%.
以下为详细数据(括号中为前值):
2012年6月 2012年5月 2011年6月
未经季节调整失业率(%) 2.7 2.7 (3.0) 2.6 (2.8)
经季节调整失业率(%) 2.9 2.9 (3.2) 3.0
登记失业人数 114,868 118,860 110,378
职位空缺数 17,493 17,252 21,193 (完)
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--编译 侯向明;审校 隋芬
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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