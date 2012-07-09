〔印度卢比汇率〕卢比兑美元跌穿56至逾一周低点,受欧元疲势拖累

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透孟买7月9日电---印度卢比兑美元周一跌至逾一周低点,因美国就业数据显示经济成长低迷,推动欧元走软,从而拖累印度卢比.
当地时间上午11:16,印度卢比兑美元INR=D2报55.99/56.01,此前曾触及56.0050的6月29日来低点.
欧元兑美元周一持稳,早盘曾跌至两年低位,今日稍晚召开的欧元集团会议预计不会取得什么成果.(完)
--编译 梁睿雪;审校 丁琦
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。