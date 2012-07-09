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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 14:10 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元跌穿56至逾一周低点,受欧元疲势拖累

路透孟买7月9日电---印度卢比兑美元周一跌至逾一周低点,因美国就业数据显示经济成长低迷,推动欧元走软,从而拖累印度卢比.

当地时间上午11:16,印度卢比兑美元INR=D2报55.99/56.01,此前曾触及56.0050的6月29日来低点.

欧元兑美元周一持稳,早盘曾跌至两年低位,今日稍晚召开的欧元集团会议预计不会取得什么成果.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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