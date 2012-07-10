〔中国公开市场〕滚动式逆回购对冲到期,利率明显下行显资金面趋好转(更新版)

(新增交易员评论及央行公告)
* 今日进行500亿元七天期逆回购
* 中标利率3.30%,明显下行并低于二级市场
* 央行连续出手逆回购旨在对冲到期
路透上海7月10日电---中国银行间市场周二迎来逾千亿逆回购到期,央行公开市场亦连续第三周进行逆回购操作以实现对冲.同时,伴随资金面的好转,七天期逆回购中标利率明显下行,略低于二级市场,并进一步稳定投资者预期.
尽管资金状况明显好转,不过分析人士认为,本月市场仍面临企业分红、财政存款上缴及逆回购到期等利空因素.滚动式逆回购操作,也仅能平滑流动性.而短期内调降存款准备金率预期能否兑现,需密切关注新增外汇占款及信贷数据.
"(逆回购)一点一点倒,不是长久之计."华南一银行交易员表示.
央行公告显示,今日招标的500亿元人民币七天期逆回购,中标利率3.30%,较上周四下跌50个基点(bp).而今日的公开市场逆回购到期量高达1,330亿元.
央行周一允许公开申报七天及14天期逆回购需求.据参与投标的人士反映,昨日已上报14天期需求,但可能由于需求偏少,午后央行通知14天期逆回购暂停发行.
上海一银行交易员分析,央行再度进行逆回购操作主旨还是对冲到期.资金面的松紧主要依据各家银行总行的汇报情况及二级市场资金利率的高低.当前资金面趋于稳定,中标利率又与二级基本持平.排除个别机构"借新债还旧债"的对冲到期,确实没有参与投标的必要.
北京时间11:30,银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS报3.3153%.
央行公开市场上周净投放2,250亿元,创逾五个月来单周投放新高.逆回购操作期限主要有七天和14天两种,中标利率逐步下行,并略低于二级市场同期质押式回购水平.[ID:nSB1651590]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) --
(周四) 待定
逆回购 (周二) 500
央票到期 110
正回购到期 570
逆回购到期 1,680
==================================== (完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良