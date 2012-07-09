〔路透调查〕新加坡第二季GDP增长环比年率料仅增0.3%,较上年同期增2.4%

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
* 第二季GDP经季节调整后环比年率料为增长0.3%
* 11位分析师中有五位预计第二季GDP环比收缩
* 第二季GDP料较上年同期增长2.4%
* 第二季GDP初值将于7月13日(周五)公布
路透新加坡7月9日电---新加坡第二季经济环比年率增速可能放缓,甚至可能萎缩,期间制造业将表现低迷且金融业疲弱.
根据路透对11位分析师的访查,新加坡第二季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率料仅为成长0.3%,远低于第一季10%的增速.
11位分析师中有五位预计新加坡第二季GDP环比将收缩.
不过第二季GDP较上年同期料增长2.4%,高于第一季的成长1.6%.
第二季国内生产总值(GDP)初值预估值为:
2012年第二季 预估中值 预估区间 2012年第一季 受访家数
(实际值)
GDP(经季节调整环比年率) +0.3 -3.6/+2.2 +10.0 11
GDP(较上年同期) +2.4 +1.3/+3.0 +1.6 14
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。