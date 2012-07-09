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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 14:28 BJT

〔路透调查〕新加坡第二季GDP增长环比年率料仅增0.3%,较上年同期增2.4%

* 第二季GDP经季节调整后环比年率料为增长0.3%

* 11位分析师中有五位预计第二季GDP环比收缩

* 第二季GDP料较上年同期增长2.4%

* 第二季GDP初值将于7月13日(周五)公布

路透新加坡7月9日电---新加坡第二季经济环比年率增速可能放缓,甚至可能萎缩,期间制造业将表现低迷且金融业疲弱.

根据路透对11位分析师的访查,新加坡第二季国内生产总值(GDP)经季节调整后环比年率料仅为成长0.3%,远低于第一季10%的增速.

11位分析师中有五位预计新加坡第二季GDP环比将收缩.

不过第二季GDP较上年同期料增长2.4%,高于第一季的成长1.6%.

第二季国内生产总值(GDP)初值预估值为:

2012年第二季 预估中值 预估区间 2012年第一季 受访家数

(实际值)

GDP(经季节调整环比年率) +0.3 -3.6/+2.2 +10.0 11

GDP(较上年同期) +2.4 +1.3/+3.0 +1.6 14

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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