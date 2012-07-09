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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 14:14 BJT

〔日本股市〕跌破9000点大关并收低,机械订单数据疲弱加深经济忧虑

路透东京7月9日电---日本股市日经指数周一跌破重要心理关卡9,000点,因美国就业报告不佳,本就引发全球经济成长疑虑,且今日出炉的日本机械订单又意外疲弱,加深投资者忧虑.

日经指数.N225收跌1.4%,至8,896.88点,为连续第三个交易日收低.东证股价指数.TOPX下跌1.0%至763.93点.(完)

--编译 高琦; 审校

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