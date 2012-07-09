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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 14:32 BJT

〔东京汇市〕欧元回升企稳,此前曾触及两年低位

* 欧元反弹,早盘曾因停止单被触发而下挫

* 美国就业数据表现疲弱增强风险厌恶情绪

* 澳元忽视中国通胀数据表现温和的影响

路透东京7月9日电---欧元兑美元周一持稳,早盘曾跌至两年低位,今日稍晚召开的欧元集团会议预计不会取得什么成果.

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