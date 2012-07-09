〔澳洲股市〕收低1%,矿商Iluka发布获利预警引发矿产股跌势

路透墨尔本7月9日电---澳洲股市周一收低1%,受矿产类股的跌势拖累,因美国非农就业报告表现不佳,而且矿沙生产商Iluka Resources (ILU.AX)发布获利预警,这都助燃投资者对于全球经济增长放缓的忧虑. 澳股指标S&P/ASX 200指数跌39.5点至4,118.3点.Iluka股价大幅下挫24.1%.(完) --编译 高琦;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]