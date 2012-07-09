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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 14:38 BJT

〔日本债市〕10年期公债期货触及近两年高位,因美国就业数据疲弱

路透东京7月9日电---日本10年期公债期货周一触及21个月高位,因美国非农就业数据弱于预期,市场担心全球经济增速放缓.与此同时策略师表示30年券看似低廉,建议进行曲线平滑操作.

低迷的美国就业数据打压了对风险资产的偏好,导致日经指数.N225下跌1.4%,而日本公债则受到提振.

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