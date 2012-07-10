更正:〔新兴汇市〕菲律宾披索下跌,经济增长忧虑冲击其它亚洲货币(7月9日)

(更正:正文第四段译文有误,应为"但跌幅不及印度卢比INR=D2与印尼卢比",而非"但跌幅不及印度卢比INR=D2与印尼卢比的一半")

* 菲律宾披索因银行间市场人士抛售而下跌,海外基金表现不活跃

* 印尼卢比因本地银行和日本炒家抛盘而下跌

* 韩元因海外基金抛售走跌,200日移动均线提供支撑

路透新加坡7月9日电---菲律宾披索周一下跌,此前菲律宾央行采取措施限制投机操作引发的披索急剧涨势,此外全球经济成长迟滞导致其他亚洲货币走疲也拖累披索.但交易员和分析师表示,披索前景依然保持正面.

菲律宾央行周六表示,已收紧对短期特殊存款工具的相关规定.该工具已吸引到1.7兆(万亿)披索(约合406.6亿美元)的资金.

菲律宾当局称担心外资可能在利用该工具的较高利率.这项工具是菲律宾央行1998年开始推行,目的是帮助管理金融体系的流动性.

披索兑美元周一在国内交易中下跌0.5%,银行间人士抛售披索,但跌幅不及印度卢比INR=D2与印尼卢比.

交易员说,披索在41.90-42.10左右找到技术支撑,二者是此前低点与强劲阻力.一些银行间人士逢低买入披索,尤其是在42.00附近.离岸基金对卖出披索兴趣不高.

马来亚银行驻新加坡的一位外汇策略师称,菲律宾当局的措施可能会对"资金流入产生一些影响."

"但相比其他地区货币,大家仍看好披索,可能会寻找其他方法来增加披索敞口,"他说,"若全球经济放缓迹象下股市未见大跌,相对其他货币,我们仍将看好披索."

该策略师并建议投资人买进菲律宾披索,其他分析师也持相同看法.

"较长期而言,我们看好披索.在避险气氛中,披索不受冲击,但在冒险气氛中,披索也会有反应,"新加坡一欧系银行的交易员预期,"披索今年一直都会是表现居前的货币."

受资金流入之助,菲律宾披索今年为亚洲货币中表现最佳者,兑美元上涨4.4%.

亚洲货币周一对美国就业数据做出反应.上周五公布的数据显示,美国6月非农就业岗位仅增加8万个,逊于预估的增加9万.[ID:nSB2025757]

中国消费者和生产者物价6月降幅亦大于预估,暗示中国对商品的需求下滑.[ID:nSB2026553]

投资人正关注今日稍后的欧元区财长会议,也在等待美联储6月会议记录.

以下为亚洲货币兑美元0655GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0655GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 79.64 79.67 +0.04 -3.42 76.92

坡元 SGD= 1.2711 1.2711 +0.00 +2.03 1.2969

台币 TWD=TP 29.929 29.922 -0.02 +1.21 30.290

韩元 KRW= 1141.23 1137.80 -0.30 +0.93 1151.80

泰铢 THB= 31.76 31.64 -0.38 -0.66 31.55

菲律宾披索 PHP= 41.98 41.79 -0.45 +4.43 43.84

印尼卢比 IDR= 9435.00 9380.00 -0.58 -3.97 9060.00

印度卢比 INR=IN 56.03 55.42 -1.09 -5.27 53.08

马币 MYR= 3.1855 3.1730 -0.39 -0.53 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.3687 6.3644 -0.07 -1.17 6.2940

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(完)

--编译 白云/隋芬/王冠中;审校 吴云凌/侯向明

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