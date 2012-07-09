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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 14:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元此前触发停损单,后因空头回补和获利了结而反弹

0632GMT * 欧元/美元此前突破1.2250,触发停损单,下方的1.2225进入视野. * 欧元/美元随后受空头回补和获利了结推动而反弹. * 东京交易时段结束后,欧元/日圆的空头回补和获利了结也起到了帮助. * 1.2350有卖单.(完) --编译 高琦; 审校 杜明霞

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