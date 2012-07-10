特写：出口下滑 义乌商人日子难熬

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国义乌7月9日电---圣诞节一年只有一次，但对于侯乐（音）来说，随着圣诞树订单接踵而来，圣诞节在7月就到了。侯乐在浙江义乌经营着一家生产塑料圣诞树的工厂。

但对于像侯乐这样的低成本出口商而言，早有迹象显示，今年将会是个萧条的圣诞节。他在接受路透采访时表示，2012年的销售同比下降了20%。

侯乐的痛楚折射出中国出口业的普遍现实。在全球经济低迷的背景下，中国国务院副总理王岐山上周五表示，完成今年外贸增长10%的目标任务艰巨。

义乌市被认为是中国低成本产品出口的风向标，尤其是面向于新兴经济体市场。

咨询公司香港丝路顾问公司(Silk Road Associates)董事总经理贝哲民(Ben Simpfendorfer)表示：“这里代表着对价格敏感的劳动密集型贸易。”他解释了义乌的现状是如何反映出中国更普遍的出口经济情况。

自2006年首次推出以来，“义乌小商品指数”今年首次跌破荣枯分界线。该指数由中国商务部根据从义乌批发商处收集的数据编写发布。

即使在2009年全球金融危机令中国出口业遭受重创的时期，该指数依然高于现在所处的水准。

中国领导人表示，中国出口行业需要向生产更高附加值产品的价值链高端发展，这其中包括电信设备和工业机械等资本品，逐步远离玩具、服装等低端出口品。但这种过渡需要时间。

周二将出炉的6月贸易数据将反映出中国在实现这一目标方面的进展，同时也将反映出如侯乐这样的传统出口商在中国出现结构性变化时的应对能力。

他说：“目前，我们正尝试巩固我们的客户群。”

今年1-5月，中国出口同比增长了9%，远低于2011年全年20%的增长率及2010年31%的增长率。

义乌6月“小商品指数”已经降到986，低于去年9月触及的1,126的近期峰值和2006年9月所及的1,250的历史峰值。该指数低于1,000即意味着萎缩。

贝哲民表示：“出口商确实没能力涨价。同时，他们受人民币升值的影响最大，他们没有消化损失的利润空间。”

同时，快速上涨的劳动力成本也在挤压低成本制造商的利润。

侯乐说：“以前我的工人月工资是两千，现在他们想要三千。”

他对路透表示，他的净利润率从几年前的10%已经降到了现如今的5%-6%。

尽管困难重重，侯乐依然保持乐观。最近几年，义乌有大量工厂破产， 但他今年早些时候扩大了自己的经营规模。

他说：“商业有周期性，市场时好时坏，但圣诞节年年都有。”（完）