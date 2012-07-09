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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:14 BJT

《汇市简讯》获利了结提振欧元/美元,但人气依旧绝对偏空

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* 欧元/美元在亚洲盘跌至1.2220-25

* 有来自英国和瑞士投资人的卖兴,以触发停止单

* 随后由间歇投机获利了结引发的涨势,未能突破1.2300

* 人气依旧十分偏空.非农就业数据前水准(1.2370-80)已遥不可及

* 卖单分布在1.2320-40,55小时移动均线/7月5日低点1.2364是值得注意的首道技术水准.(完)

--编译 王洋; 审校 蔡美珍

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