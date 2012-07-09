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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:26 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月9日

路透北京7月9日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年7月9日-7月13日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

     7/9      深     博 林 特   002689       7,750        8.00        23.08      中德证券  7/12
    7/10      深     银邦股份   300337       4,680       20.00        32.95      国盛证券  7/13
    7/10      深     润和软件   300339       1,919       20.39        41.21      中信证券  7/13 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金818.59亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1654328]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  

  广发纳斯达克     广发基金      中国银行     建设银行、申银万国等     7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元,不包括募集期内认购资金利息)
  100指数基金(QDII) 

  益民核心增长     益民基金      光大银行     农业银行、银河证券等     7/9-8/10
  灵活配置混合基金

  东吴保本混合基金 东吴基金      农业银行     交通银行、中银国际等     7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 

  民生加银红利回报 民生加银      建设银行     招商银行、海通证券等     7/9-8/7
  灵活配置混合基金

  易方达恒生中国   易 方 达 境内:交通银行     安信证券、国泰君安等     7/9-8/3    
  企业ETF(QDII)(ETF)        境外:汇丰银行

  恒生ETF          华夏基金 境内:中国银行     中信建投、国信证券等     7/9-8/3
  (QDII)(ETF)               境外:中银香港 

  银华纯债信用     银华基金      工商银行     农业银行、瑞银证券等     7/9-8/3 
  主题债券基金(LOF) 

  长城保本混合基金 长城基金      建设银行     招商银行、中信建投等     7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息)

  交银施罗德      交银施罗德     建设银行     农业银行、申银万国等     6/29-7/31 
  阿尔法核心股票基金

  国泰信用债券基金 国泰基金      工商银行     建设银行、中投证券等     7/2-7/27 

  万家中证创业     万家基金      工商银行     农业银行、齐鲁证券等     7/2-7/27
  成长指数分级基金

  金元惠理新经济   金元惠理      农业银行     浦发银行、中信证券等     7/2-7/27
  主题股票基金

  融通医疗保健     融通基金      工商银行     交通银行、中信证券等     6/25-7/27 
  行业股票基金

  富安达增强       富 安 达      交通银行     南京证券、广发证券等     7/2-7/23 
  收益债券基金

  嘉实全球         嘉实基金 境内:农业银行     中国银行、国泰君安等     6/25-7/20 (募集上限为30亿元) 
  房地产基金(QDII)          境外:摩根大通

  汇添富季季红     汇 添 富      建设银行     农业银行、渤海证券等     6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额)
  定期开放债券基金

  南方润元纯债     南方基金      建设银行     交通银行、宏源证券等     6/18-7/18
  债基金 

  财通多策略稳健   财通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     6/11-7/11   
  增长债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体        规模      期限     债券类型        缴款时间              备注
                 (亿元)  
 
  国开行          300  1/3/5/7/10年  固息金融债        周一
  进出口行        200        5年     固息金融债        周二
  北京等七省市    239        3年     地方政府债      7/10-7/12 
  华能国际         50       9个月  超短期融资券        周三
  (0902.HK)(600011.SS)         
  联通公司        150        1年     短期融资券        周四
  财政部          300        7年     记账式国债      7/12-7/16     今年第10期七年品种续发
  农发行        至多300      7年     固息金融债        周五
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  4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期      正回购到期     逆回购到期     合计

   110             570          -1,680      -1,000
  二.资金投放因素

  1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体           债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元)

  辽宁等五省区市    固息地方债        119          上周六(7日) 
  中国铝业          短期融资券         50             周三
  (2600.HK)(601600.SS)  

  注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  2.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股)    发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

   乔 治 白   2,465          23.00      --           --                --      7/4    7/9 
   金河生物   2,723          18.00      --           --                --      7/5    7/10 
   喜 临 门 不超过5,250      12.50      --           --                --      7/6    7/11
   博 林 特   7,750           8.00      --           --                --      7/9    7/12
   银邦股份   4,680          20.00      --           --                --      7/10   7/13
   润和软件   1,919          20.39      --           --                --      7/10   7/13
  ========================================================================================(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 边竞/冉莹

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