《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月9日

路透北京7月9日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各 个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发 行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年7月9日-7月13日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/9 深 博 林 特 002689 7,750 8.00 23.08 中德证券 7/12 7/10 深 银邦股份 300337 4,680 20.00 32.95 国盛证券 7/13 7/10 深 润和软件 300339 1,919 20.39 41.21 中信证券 7/13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金818.59亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1654328] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元,不包括募集期内认购资金利息) 100指数基金(QDII) 益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10 灵活配置混合基金 东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7 灵活配置混合基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3 企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行 恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3 (QDII)(ETF) 境外:中银香港 银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3 主题债券基金(LOF) 长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息) 交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31 阿尔法核心股票基金 国泰信用债券基金 国泰基金 工商银行 建设银行、中投证券等 7/2-7/27 万家中证创业 万家基金 工商银行 农业银行、齐鲁证券等 7/2-7/27 成长指数分级基金 金元惠理新经济 金元惠理 农业银行 浦发银行、中信证券等 7/2-7/27 主题股票基金 融通医疗保健 融通基金 工商银行 交通银行、中信证券等 6/25-7/27 行业股票基金 富安达增强 富 安 达 交通银行 南京证券、广发证券等 7/2-7/23 收益债券基金 嘉实全球 嘉实基金 境内:农业银行 中国银行、国泰君安等 6/25-7/20 (募集上限为30亿元) 房地产基金(QDII) 境外:摩根大通 汇添富季季红 汇 添 富 建设银行 农业银行、渤海证券等 6/14-7/20 (首次募集份额目标上限为30亿份,不包括利息折算的份额) 定期开放债券基金 南方润元纯债 南方基金 建设银行 交通银行、宏源证券等 6/18-7/18 债基金 财通多策略稳健 财通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 6/11-7/11 增长债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 进出口行 200 5年 固息金融债 周二 北京等七省市 239 3年 地方政府债 7/10-7/12 华能国际 50 9个月 超短期融资券 周三 ( 0902.HK )( 600011.SS ) 联通公司 150 1年 短期融资券 周四 财政部 300 7年 记账式国债 7/12-7/16 今年第10期七年品种续发 农发行 至多300 7年 固息金融债 周五 ======================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 逆回购到期 合计 110 570 -1,680 -1,000 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 辽宁等五省区市 固息地方债 119 上周六(7日) 中国铝业 短期融资券 50 周三 ( 2600.HK )( 601600.SS ) 注: 考虑到资金到账时间,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 2.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 乔 治 白 2,465 23.00 -- -- -- 7/4 7/9 金河生物 2,723 18.00 -- -- -- 7/5 7/10 喜 临 门 不超过5,250 12.50 -- -- -- 7/6 7/11 博 林 特 7,750 8.00 -- -- -- 7/9 7/12 银邦股份 4,680 20.00 -- -- -- 7/10 7/13 润和软件 1,919 20.39 -- -- -- 7/10 7/13 ========================================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞/冉莹