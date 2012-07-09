〔路透基点〕烨辉(中国)科技材料5,400万美元三年期贷款结案--RLPC

路透香港7月9日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,烨辉(中国)科技材料有限公司的5,400万美元三年期双档贷款已完成,共有八家银行参与.

法国巴黎银行上海分行是委托主办行兼独家额度分配行.本案由2.6亿元人民币(4,080万美元)和1,325万美元两部分组成.人民币贷款部分原定目标为3.45亿元人民币.

中国招商银行和恒生银行与法国巴黎银行共享委托主办行头衔.三家银行分别承贷7,000万元人民币.华一银行担任主办行,承贷3,000万元人民币.泰国盘谷银行为安排行,承贷2,000万元人民币.

美元贷款部分,彰化商业银行、第一商业银行和

台湾合作金库商业银行为主办行,各自承贷375万美元.台湾土地银行以安排行身份参与,承贷200万美元.

将在周三进行签约.

美元贷款部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点.在人民币贷款部分,一如先前报导所述,利率为中国人民银行基准利率的115%,或者三个月上海银行间同业拆借利率(Shibor)加码275个基点,两者中较高的一个.如果Shibor加码275个基点,低于中国人民银行基准利率的100%,则贷款利率定为中国人民银行基准利率的100%.

该贷款由母公司烨辉企业股份有限公司提供担保,每半年等额偿还一次,有1.5年的宽限期.

一如先前报导,贷款用于为该公司2010年3月签定的3.45亿元三年期贷款再融资.当年的贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.

受邀银行分为三档:承贷至少7,000万元人民币的银行,先付费用为60个基点,获委托主办行头衔;承贷5,000-7,000万元人民币的银行,先付费用为50个基点,获主办行头衔;承贷3,000-5,000万元人民币的银行,先付费用为40个基点,获安排行头衔.

钢铁制造商烨辉(中国)总部位于江苏省,母公司为台湾义联集团.(完)