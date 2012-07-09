版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:24 BJT

〔标题新闻〕新加坡嘉德置地旗下服务公寓运营商雅诗阁(Ascott)将在欧洲寻找并购机会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8I918X]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐