《全球金融分析》丑闻缠身的Libor将面临改革,但不会被取代

* Libor操纵丑闻强化了采用新利率的呼声

* Libor可能进行改革,而不是被取代

* 最有可能的结果是小幅调整和更严格的监管

记者 Marius Zaharia/Kirsten Donovan;编译 吴云凌

路透伦敦7月6日电---价值以万亿(兆)美元计的金融合约历来以伦敦银行间拆放款利率(Libor)为定价基础,而一宗有关操纵Libor的丑闻,或迫使监管者对该利率的设定流程进行改革.

然而许多市场人士认为,监管当局所做的一切决定,充其量只是一种妥协,并不能给出彻底的解决方案,从而恢复Libor作为全球最重要金融工具所享有的声誉.

2007-2009年金融危机期间,Libor的可信度遭到严重破坏,因为一部分参与Libor每日定价的报价银行被控有操纵行为.

巴克莱(BARC.L)上周被英美监管机构罚款4.53亿美元,成为第一家了结Libor调查案的银行.此前监管当局对巴克莱和其他十几家银行及其提交的Libor计算报文发起调查.

按照结案协议,巴克莱将帮助改善该利率设定系统的可靠性.

从信用卡到复杂的衍生品交易,大约价值360万亿美元的金融合约都要用到Libor利率.市场人士指出,如果摒弃Libor就可能会引发金融和法律方面的大混乱,因此短期内几乎不可能会有其他的利率来取而代之.

Investec货币市场主管Chris Huddleston称,"Libor作为基准和标尺的可信度已经严重失真.但是我们一直都知道它容易被不当使用,也存在发生利益冲突的高风险."

"(可是)Libor涉及的(资金)数额如此巨大,我们需要的是纠正而非取代它,"他说道.

因此更有可能的结果是对Libor的设定和监管进行整顿以提高透明度,而不是用别的东西来完全取代这一金融工具.

Libor根据报价银行提供的参考利率而设定价格,这正是它的缺陷所在.因为参考利率是报价银行声称可以从无担保货币市场上借得资金所需支付的利率,而不是实际获取贷款时支付的利率,所以无法对报价银行的报文进行进一步核实.

**基于真实交易的利率**

提高Libor设定过程透明度的一种方法,是基于实际拆放款交易的利率.英国央行总裁金恩曾表示,"现在是时候放弃报价的方式,改为基于实际市场交易的观测."

但是欧元区主权债务危机重创银行,使得它们不太愿意在没有抵押担保的前提下出借资金,特别是期限在三个月以上的贷款.

所以针对Libor的一切变革都不会是完美的,因为它可能反映不出市场的真实状况.

一位要求匿名的伦敦利率策略师称,可以做出一些改善,但不可能一蹴而就.

"如果有没有真正足够的交易,而需要为一个规模巨大的行业找到一项赖以为生的指数,这样显然就得找到一种折中方案."

业内对寻找替代利率做了不少尝试.欧洲银行联盟(European Banking Federation)最近发布了一项美元欧元银行间拆放款利率(Euribor)USDEURIBOR=,定价地在法兰克福.经纪商ICAP也发布了定价地在纽约的指标利率.

据说一些隔夜利率及其不同期限的衍生品可能适时成为欧元Libor的替代品种,比如像欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)EONIA=,它是根据已敲定的成交数据计算得出的.

但是与Libor相关金融工具的巨额数量和规模相比,以上这些利率无一被广泛运用,至少在可预见的将来不会成为新的利率指标.

**更有代表性的利率**

增加报价银行的数量可能减少单个报价银行的影响,从理论上讲应该能够创造一个更具代表性的利率.

其实英国银行业者协会(BBA)在2009年就进行过类似的尝试,但在当时却加剧了融资市场的紧张程度.此举将三个月LiborLIBOR01推高了数个基点,因为投资者担心实力较弱的银行会将利率大幅拉高.

此外,考虑到声誉受损的风险,分析师对会有几家银行愿意加入报价集团持怀疑态度.

另一种改善Libor制定可信度的办法是出台一条规定,报价银行如果在1000GMT前后的定盘时间之后借入资金,就必须以它们自己的Libor申报利率支付,否则就不能借款.

目前还没有这样的强制规定.

作为与监管当局达成了结协议的一部分,巴克莱答应帮助报价发布者改进系统.美国商品期货交易委员会(CFTC)称,巴克莱已同意积极"鼓励"在六方面增强Libor可靠性的努力--方法、查证、调查、约束、透明度和规划.

英国银行业者协会自1986年Libor问世以来就负责对其的监管,该机构3月曾表示,正在修订规则,将解决报价银行规范等问题,并增强利率申报的"统计层面的支持力度".(完)