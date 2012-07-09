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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 15:16 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎虽已脱离高点,但回落反倒提供更佳买点

0702GMT

* 上档方面,有可能测试平价水准

* 已超越今年高点0.9771,在海外市场创下2012年新高0.9825

* 目前脱离高点,但在此阶段,下跌便是更好的买进机会

* 以往汇价并未十分远离波林格区间

* 因此可以预期修正回到此一模式.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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