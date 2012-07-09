〔表格〕外资在韩国股市卖超3,320亿韩元,中止之前五日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔7月9日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,320亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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7月 9日 -332.0 -46.0 245.8
7月 6日 18.1 -160.3 188.0
7月 5日 14.0 185.8 -165.5
7月 4日 173.3 98.4 -148.8
7月 3日 24.5 311.1 -414.6
7月 2日 41.2 132.9 -145.7
6月29日 -154.5 297.3 -223.9
6月28日 -62.3 24.8 15.3
6月27日 -241.4 40.3 201.3
6月26日 -303.0 80.4 246.9
6月25日 -498.2 132.3 549.4
6月22日 -240.2 -4.1 732.1
6月21日 26.2 24.7 -79.4
6月20日 236.4 -62.4 -153.4
6月19日 193.2 -10.7 -166.5
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本月以来 -60.9 521.9 -440.8
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今年以来 6,256.7 541.0 -3,681.4
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(完)
--编译 艾茂林;审校 杜明霞
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。