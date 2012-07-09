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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:30 BJT

《汇市简讯》企业买盘表明欧元尚有些许初步支撑

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* 企业买盘将欧元/美元推升至1.2300上方

* 之前的宏观买家将了结获利,1.2350上方布有大量停止单

* 不过大多数银行遭遇卖家,初步卖单分布在1.2300-50

* 期权账户在1.2300上方放出少量卖单.(完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

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