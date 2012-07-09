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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:32 BJT

〔日本股市〕收跌1.4%创逾一个月最大跌幅,机械订单疲弱加剧经济担忧(更新版)

(新增细节)

路透东京7月9日电---周一日本股市日经指数录得逾一个月最大跌幅,美国就业报告不佳,本就引发全球经济成长疑虑,且今日出炉的日本机械订单又意外疲弱,加深投资者忧虑.

尽管一些市场人士认为日经指数下跌是连涨五周后正常的修正,但是其他人担心进一步的全球放缓迹象可能会逆转始于6月初的涨势.

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