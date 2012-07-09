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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:41 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,市场不确定美联储会否放宽政策

路透新加坡7月9日电---周一现货金几无变动,尽管美国非农就业数据令市场失望,但仍缺少美联储将很快采取刺激经济措施的明确讯号.

美国劳工部周五公布,6月非农就业岗位仅增加八万个,增幅连续第三个月低于10万[ID:nSB2025757].数据加大了美联储采取更多行动扶持经济的压力.

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