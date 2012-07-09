〔德国经济〕5月进出口双双反弹,贸易顺差缩窄

路透柏林7月9日电---德国5月出口跳升幅度高于预期,但进口增幅更大,使得贸易顺差缩窄,德国暂得以摆脱欧债危机的影响,令大家重新期望德国能支撑起整个欧元区的增长.

德国联邦统计局的数据显示,该国5月经季节调整后出口较上月增长3.9%,进口较上月大增6.3%,远高于市场预期的增幅0.4%和1.2%.有分析师指出,进出口增幅如此之大,部分原因是继上个月数据不佳后展开修正.

德国5月经季节调整的贸易顺差缩窄至150亿欧元,4月修正后为顺差162亿欧元.市场预估为5月顺差缩窄至154亿欧元.

"之前一个月的(贸易数据)大幅下滑,所以现在我们看见数据出现明显反弹,"HSBC Trinkaus的分析师Stefan Schilbe说."进口增长显示德国经济表现增强.我们预计德国进口将保持强劲."

"但也有抑制出口的因素--欧债危机,全球其它地区经济疲软,比如美国.中国经济也出现明显放缓的趋势."

周一的数据细目显示,德国与欧元区之外地区,比如亚洲的贸易活动增加,弥补了与区内贸易的减少.德国对欧元区出口5月下降2.3%,但对欧元区以外地区的出口增长了3.4%.

德国企业的销售情况更是突显了这一趋势.全球最大的豪华车厂商宝马(BMWG.DE)6月集团汽车销量增加4.0%至172,516辆,为最高的6月销量记录.宝马在中国大陆的汽车销量今年上半年增加了30.7%.

此外,德国6月进口大增表明国内需求保持稳健.在收入将改善的预期带动下,德国消费者信心在进入7月之际小幅上升.

分析师表示,他们预计德国出口未来几个月将受到欧债危机的更多冲击.

"几乎整个欧元区二线国家都在衰退,"LBBW的分析师Jens-Oliver Niklasch说."那使得德国出口商的处境变得很艰难.如果欧债危机进一步恶化,企业肯定将承受更多压力."(完)