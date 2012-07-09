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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 15:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元因出口商抛售美元而脱离低位,公债价格上扬

* 韩元受到境外美元卖盘的提振

* 公债价格上扬,受降息憧憬支撑

* 三年期公债收益率现低于政策利率

路透首尔7月9日电---韩元兑美元KRW=周一连续第二天本地收低,但脱离低位,因出口商抛售美元.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,141.1韩元,周五收于1,137.8韩元.今日早盘曾低见1,145.0韩元.

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