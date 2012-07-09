路透伦敦7月9日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周跌破6月低点1.2290之后,目前的目标是滑向2010年第一次希腊援助之后的低点1.1880.任何反弹都应止步在1.2450区域,这是上周四的三角型态跌破1.2240趋势线支撑后的回撤线阻力位.若日线收盘回到三角形内部,将重测上周高点1.2680,在此之上有55日移动均线切入位1.2745,和1.3285/1.2290走势50%回档位1.2790.

美元/日圆:从6月4日低点78.00画出的趋势线支撑位79.50/60,将继续支撑美元.主要阻力位仍为云区顶部80.45,支撑位于200日移动均线切入位78.95上方.我们重申需要周线收在80.50上方,才能保证进一步的涨势.

英镑/美元:英镑走势继续偏弱,若跌破1.5460则可能成为后市重返6月低点1.5270的第一个讯号.若低于1.5250将暗示有可能触及2010年7月低点1.4950.200日移动均线切入位1.5755仍是上档的关键阻力位.只有收在1.5755上方,才可能测试1.6305/1.5270跌势的61.8%回档位1.5910.

纽约 当日 今年来 2011年

0744GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2301 1.2287 +0.11 -4.97 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.64 79.64 +0.00 +3.51 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.96 97.85 +0.11 -1.62 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9762 0.9772 -0.10 +4.12 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5500 1.5488 +0.08 -0.23 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0189 1.0192 -0.03 -0.04 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0188 1.0208 -0.20 -0.36 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7957 0.7963 -0.08 +2.22 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.120 81.300 -0.22 +3.15 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.360 63.420 -0.09 +5.90 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.43 123.35 +0.06 +3.26 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2786 1.2765 +0.16 -2.59 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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