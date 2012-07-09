〔金属期市〕铜价走稳,此前数据显示6月中国通胀放缓

路透上海7月9日电---伦敦期铜周一走稳,因数据显示中国6月通胀压力减轻,从而引发了对于中国或放松货币政策的预期,进而抵消了美国低迷数据带来的负面效应.

中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月PPI同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低.[ID:nSB2026789]