〔金属期市〕铜价走稳,此前数据显示6月中国通胀放缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月9日电---伦敦期铜周一走稳,因数据显示中国6月通胀压力减轻,从而引发了对于中国或放松货币政策的预期,进而抵消了美国低迷数据带来的负面效应.
中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月PPI同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低.[ID:nSB2026789]
这给北京放松政策以空间,帮助多数大宗商品扳回前一日因美国就业数据低迷而录得的跌势.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。