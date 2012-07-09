《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值-4bp,需求料将平平

* 招标品种: 五年浮息债(三个月Shibor基准)

* 招标金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: -4bp

* 预测区间: -10至3bp

* 招标时间: 周二(10日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海7月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年期浮息金融债.受经济数据不佳,中国将进入降息通道预期拖累,该期债或将面临需求疲弱,风险溢价上调,中标利差预测均值落在-4个基点(bp).

中国通胀水平快速回落,为后续降息等宽松政策的出台提供了空间.在路透访问过的七家金融机构中,业内人士普遍认为中国即将或已经踏入降息通道,因此对介入浮息债愈加谨慎.

但是上海一券商交易员表示,本次投标的定价存在难度.虽然浮息债票面收益率较高,且投标者也可以通过投高票面收益率的方式对冲降息风险,但是市场对于后续降息的力度和次数等存在分歧,导致机构采取谨慎观望的态度,从而影响需求.

"(国开行浮息债)很难预测啊,估计需求不会太好,市场有分歧.乐观的人认为(还)会降两次息,悲观的认为会降一次,大家就可能选择等等看看,"他称.

中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期

的下滑1.9%,并创下31个月最低.[ID:nSB2026789]

而在数据公布前,中国央行此前已于上周五(6日)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.并同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

北京一银行交易员指出,作为利率基准的三个月shibor波动相对活跃,且二级市场上以shibor基准的浮息债流动性欠佳,一旦绝对收益率大幅下滑,看重浮息债高票息特点的投资者也难以将其脱手.

银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ISSVYBMK=>显示,五年期品种最新报价约-4个bp;截止7月9日,三个月Shibor五日均值为4.03%.二级市场上,剩余期限约五年的国开行固息债070214券最新双边报价tCN070214=CFXM为3.7231%/3.7055%.

北京另一银行交易员则指出,相对上次发行的七年期浮息债,本次五年期新债在久期上占一定优势,因为银行等投资者历来喜好介入该期限债券.

国开行于6月底发行了今年首只以三个月Shibor为基准的浮息债,期限七年,中标利差16个bp,完全符合市场预期,投标倍数为3.15倍.[ID:nSB1630260]

此次招标的该期债为国开行今年第33期金融债,具体条款如下:

第三十三期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 五年/浮息

利率基准 三个月Shibor五日均值

招标时间 7月10日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 7月16日

分销期 7月11日-7月16日

上市日 7月20日

基本承销额 有

付息频率 按季付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)