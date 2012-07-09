《中国新债预测》国开行五年浮息债利差预测均值-4bp,需求料将平平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 五年浮息债(三个月Shibor基准)
* 招标金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: -4bp
* 预测区间: -10至3bp
* 招标时间: 周二(10日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
路透上海7月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年期浮息金融债.受经济数据不佳,中国将进入降息通道预期拖累,该期债或将面临需求疲弱,风险溢价上调,中标利差预测均值落在-4个基点(bp).
中国通胀水平快速回落,为后续降息等宽松政策的出台提供了空间.在路透访问过的七家金融机构中,业内人士普遍认为中国即将或已经踏入降息通道,因此对介入浮息债愈加谨慎.
但是上海一券商交易员表示,本次投标的定价存在难度.虽然浮息债票面收益率较高,且投标者也可以通过投高票面收益率的方式对冲降息风险,但是市场对于后续降息的力度和次数等存在分歧,导致机构采取谨慎观望的态度,从而影响需求.
"(国开行浮息债)很难预测啊,估计需求不会太好,市场有分歧.乐观的人认为(还)会降两次息,悲观的认为会降一次,大家就可能选择等等看看,"他称.
中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期
的下滑1.9%,并创下31个月最低.[ID:nSB2026789]
而在数据公布前,中国央行此前已于上周五(6日)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.并同时将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.
北京一银行交易员指出,作为利率基准的三个月shibor波动相对活跃,且二级市场上以shibor基准的浮息债流动性欠佳,一旦绝对收益率大幅下滑,看重浮息债高票息特点的投资者也难以将其脱手.
银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ISSVYBMK=>显示,五年期品种最新报价约-4个bp;截止7月9日,三个月Shibor五日均值为4.03%.二级市场上,剩余期限约五年的国开行固息债070214券最新双边报价tCN070214=CFXM为3.7231%/3.7055%.
北京另一银行交易员则指出,相对上次发行的七年期浮息债,本次五年期新债在久期上占一定优势,因为银行等投资者历来喜好介入该期限债券.
国开行于6月底发行了今年首只以三个月Shibor为基准的浮息债,期限七年,中标利差16个bp,完全符合市场预期,投标倍数为3.15倍.[ID:nSB1630260]
此次招标的该期债为国开行今年第33期金融债,具体条款如下:
第三十三期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息
利率基准 三个月Shibor五日均值
招标时间 7月10日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 7月16日
分销期 7月11日-7月16日
上市日 7月20日
基本承销额 有
付息频率 按季付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。