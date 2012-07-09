〔中国债市〕人民币利率互换小跌,受经济成长忧虑及资金面改善预期牵引

路透北京7月9日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周一小幅下行,今日出炉的CPI和PPI数据滑至新低水平位,加剧经济减速忧虑,另中国央行或连续第三周实施逆回购操作改善银行间流动性,上述因素均牵引收益率走弱.

上海一券商交易员表示,今日公布的CPI和PPI数据略低于预期,特别是PPI下降幅度和其分项数据看,反映出整体经济面临去库存压力,令国内经济前景蒙尘.这一预期作用下,推动今日IRS收益率下行1-2个基点.

中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低水准.[ID:nSB2026789]

上海一银行交易员则提到."早晨一上来(收益率)下去一些,可后来又反弹了...可能早晨(收益率)下行动力在于大家看到央行又让报逆回购需求了,今天资金面的情况也确实还可以."

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报七天和14天期两种逆回购需求.[ID:nSB2026457]

中国行间市场质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周一整体呈稳中略降态势,上周降息后资金利率虽有所下行,但未来两周内公开市场将有逾3,000亿元逆回购陆续到期,其对流动性的影响尚存较大不确定性,市场仍在密切关注近期央行的政策动向.[ID:nSB2027013]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

--------------------------------------------------------------------------------------

周一 2.6000/ 2.7206 2.3864/ 2.4764 2.4810/ 2.5743 2.6267/ 2.7214 2.6622/ 2.8967

周五 2.6150/ 2.7225 2.4147/ 2.5060 2.5240/ 2.6120 2.6700/ 2.7560 2.6873/ 2.9880

--------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0150/-0.0019 -0.0283/-0.0296 -0.0430/-0.0377 -0.0433/-0.0346 -0.0251/-0.0913

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)