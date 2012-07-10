〔中国债市〕人民币利率互换振荡向下,外贸数据喜忧参半市场缺乏方向

路透上海7月10日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周二振荡向下,不过幅度有限.早间海关公布的6月外贸数据可谓喜忧参半,投资者对其解读也存较大分歧,需待周五公布的宏观数据给予更多指引.

分析人士认为,超预期的贸易顺差为中国经济带来更多的正面能量,出口增长超预期也显示外贸环境有所改善;但另一方面,进口偏低又再度印证内需的疲态.喜忧参半的外贸数据令机构投资偏谨慎.

上海一银行交易员表示,市场没有方向感,关注即将于周五公布的GDP(国内生产总值)及工业增加值等数据.由于市场对经济疲弱已有预期,央行也已调降基准利率,即便增长略低于预期,影响也有限.而如果数据超预期,恐怕IRS长端走势又将是另外一番景象.

而短端更可能呈现区间振荡,上述交易员认为,目前短端品种报价已偏低.即便资金利率继续回落,IRS下跌空间也不大.而在资金面宽松的大背景下,上行的可能性亦有限.

"(报价)来回乱动,(和昨天相比)下来一两个点.3个点之内窄幅振动."他指出.

中国海关公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值的9.9%;进口同比增长6.3%,不及预估的12.7%;当月顺差则骤然升至317.3亿美元,不仅高于路透调查中值210亿美元,且为2009年1月以来最大.[ID:nSB1657382]

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续小跌走势.流动性在平稳中有转暖的迹象,而今日公开市场逆回购操作较上周明显缩量,亦预示资金面或在逐步向好.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.5811/2.6989 2.3879/2.4774 2.4843/2.5800 2.6214/2.7157 2.6550/2.8895

周一 2.6000/2.7206 2.3864/2.4764 2.4810/2.5743 2.6267/2.7214 2.6622/2.8967

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变动 -0.0189/-0.0217 +0.0015/+0.0010 +0.0033/+0.0057 -0.0053/-0.0057 -0.0072/-0.0072

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3142.14亿元,环比增长近两成.(完)