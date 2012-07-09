〔中国汇市〕人民币连续三日收跌,美就业数据不佳推升避险情绪(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币即期连续第三天收跌

* 美国非农就业数据不及预期,推升避险情绪

* 人民币中间价低开,购汇盘占据主导

* 强势美元格局不改,人民币暂不具备走强条件

路透上海7月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一连续第三天收跌;上周五公布的美国非农就业数据不及预期,推升市场避险情绪,除日圆外的非美货币大多走势疲软,人民币中间价今日亦顺势低开,且购汇盘仍居多,均打压即期汇价.

交易员认为,目前全球经济基本面仍不佳,美元的强势格局或还会持续,人民币亦暂不具备独立走强的条件.

上海一银行交易员称,"今天购汇较多,以客盘需求为主,可能有一些油盘(油企购汇盘)在里面."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3714 6.3682 6.3744 6.3293 6.3249 6.3644

上述交易员认为,欧债危机前景扑朔迷离,美国就业数据令人失望,美元短线料将持坚,非美货币走势不甚乐观,而国内客户的购汇需求始终存在,"短线客户有止损需求吧,油企这类总归要买(美元)的,价格合适也就买了."

美国劳工部上周五公布,6月新增非农就业岗位8万,低于预期的9万,但高于5月的7.7万.6月新增的就业岗位不足以拉低失业率,失业率仍为8.2%.[ID:nSB2025757]

她并提到,稍早公布的中国6月CPI数据,以及周末温家宝总理的发言,均与近期的大环境相符,即全球经济正处于相对疲弱阶段,美元的避险功能在未来一段时间依旧会延续,人民币短期料难脱离弱势震荡的局面.

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,创下近两年半低点,PPI同比则连续第四个月为负值.通胀持续下行,为政府放宽货币政策提供更多空间.[ID:nSB2026667]

国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度.[ID:nSB2026047]该言论亦为亚洲市场开盘设定疲弱"风险"基调,欧元和澳元下滑.

东京汇市,欧元兑美元周一持稳,早盘曾跌至两年低位,今日稍晚召开的欧元集团会议预计不会取得什么成果.[FRX/CN]

以下为北京时间16:49,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4235/75 6.4165

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3673/37 6.3600

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水433点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4147元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/边竞; 审校 林高丽

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