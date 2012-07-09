〔中国债市〕现券收益率下探,通胀快速回落或为宏观政策提供更大空间

路透北京7月9日电---中国银行间债市周一现券收益率下探.市场人士表示,中国6月通胀水平的快速回落,或为宏观政策提供更大空间,从而提振现券走势.

他们并指出,对于经济增长和通胀走势,市场仍未有趋势性主流预期,故有机构倾向于缩短组合久期,静观其变.

"今天主要就是数据,之前市场一直预期CPI低,结果2.2%,的确低,"上海一银行交易员称,"双边报价数据上午出数据后往下走了走,后来就停住了."

他并指出,全球主要经济体多在施行量化宽松政策,但尚看不到经济得以出现实质性好转,机构在经济和通胀趋势两头都吃不准的情况下,倾向于缩短久期,视经济增长和政策实行给予进一步指引.

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低.机构预计三季度CPI涨幅在2%左右低位徘徊,为下调存款准备金率等进一步放松政策举措提供空间.[ID:nSB2026789]

剩余期限约9.88年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM收报3.29%/3.25%,上日尾盘为3.30%/3.25%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3564 3.3554

上日 2.3617 3.4813

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6273/2.5672

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2791/2.2141

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8189/2.7558 (完)

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