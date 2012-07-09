《中国新债预测》农发行七年固息债利率预测均值3.77%,略低于二级市场

* 招标品种: 农发行七年期固息债

* 招标金额: 不超过200亿元人民币

* 招标时间: 周二(10日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.72%-3.83%

* 预测均值: 3.77%

路透上海7月9日电---中国农业发展银行周二将招标发行七年期固息债.路透调查显示,降息周期预期下,投资者买债意愿积极,但本周资金面存在不确定性,影响投资情绪.预计明日新债需求尚可,中标利率预测均值落在3.77%,略低于二级市场水平.

业内人士表示,6月通胀快速回落,为后续宽松政策出台留下空间,从而将提振机构买债热情.但鉴于本周流动性面临大量逆回购到期的挑战,谨慎心理指导下,该期新债中标利率难以大幅下行.

"降息通道内,机构拿券意愿是不弱的,但是现在(本周)资金成本(走势)看的不是很清楚,是不太会向低里投的."上海一券商交易员称.

中国银行间市场质押式回购加利率tCN7DRP=CFXS周一整体呈稳中略降态势,上周降息后资金利率虽有所下行,但未来两周内公开市场将有逾3,000亿元逆回购陆续到期,其对流动性的影响尚存较大不确定性,市场仍在密切关注近期央行的政策动向.[ID:nSB2027013]

中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期 的下滑1.9%,并创下31个月最低.[ID:nSB2026789]

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种收益率报在3.7956%.二级市场上,剩余期限约七年的农发债120401券最新双边报价tCN120401=CFXM为3.8200%/3.7600%.

该期新债为农发行今年第12期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为7月13日,7月11日-7月13日为分销期,7月19日上市交易.(完)