版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 18:12 BJT

〔中港股市〕恒生指数创下五周最大跌幅,沪综指跌至半年新低

* 恒生指数收挫1.9%,回跌至200日移动均线下方

* 上证综指大跌2.4%,今年迄今累计跌1.3%

* 中资消费股受创,因中国6月通胀率降幅大于预期

* 中石油和中石化挫跌,因摩根士丹利下调其投资评级

路透香港7月9日电---香港股市和上海股市周一双双创下五周最大单日跌幅,中国公布的通胀数据低于预期,激起对中国消费者需求趋疲的担忧.

一些企业发布获利预警,亦加重市场对中国经济的不安.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐