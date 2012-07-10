(重温稿)〔台湾货币市场〕短率高档略见松动,市场资金需求普遍不高

* 短率稳中略松

* 票券商资金需求不大

记者 高洁如

路透台北7月9日电---台湾银行间短率周一略见松动.由于提存期才刚开始不久,银行调度余裕仍大,且外商银行资金并不少,金融同业间的调度不难,包括拆款及短票的利率高位都见小幅松动向下.

尽管今日有1,000亿台币的存单将交割,但资金调度人士表示没有太大紧缩的效果,市场资金供给无虞.尤其是以往较缺资金的票券商并不缺乏资金,而外商银也还有不少资金以供调度,一些有调入资金需求的小型银行也可轻易获得满足.

"我们有小多一些(资金),不过市场需求好像不太好,"一本地民营银行交易员称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.507%,上日收在0.510%;区间在0.388-0.70%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.75%,上日在0.502-0.77%.

**短票利率高档略下滑**

短票方面,票券商称,由于发票量清淡以及银行旬初可采负数操作,库存部位消化顺利,令成交利率高档略见下滑;不过,银行端对利率态度坚持,利率走跌空间有限,预估在无其他紧缩及宽松因素干扰下,本周资金情势应不致有太大变化.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85-0.87%,上日落在0.86-0.87%;大型公股银行成交在0.87%,较上日下滑1个基点.

台湾央行今日共发行3,450.4亿台币存单,相较存单到期金额3,570.5亿,存单发行余额减少120.1亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆416.3亿台币,接下来依序为周二194亿、周三2,664.5亿、周四957.5亿及周五3,029.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负372亿台币;累计超额准备为负1,582亿台币,加计前期1%的超额准备为负981亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率则是大致持平.因本周没有特别的紧缩因子影响,整体资金状况平稳.但也有投信因应赎回将资金抽离,令调度作业花费较多时间.

一银行资金调度人士指出,今日有几家投信因应客户赎回将公债RP解约,或许与每月例行的发薪日有关.但也有券商人士表示,今日市场颇为安静,多以到期续作为主,投信找公司债的需求仍在.

一大型投信交易员则称,因应客户赎回自RP市场走钱很正常,公司债找券的难度也不高,利率约在0.85%左右.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)