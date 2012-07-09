〔香港个股〕斯伦贝谢以每股1.47港元入股安东油田,涉资约6.2亿港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月9日电---根据联交所周一的资料显示,北美油田服务及设备公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)此前以每股1.47港元的价格,入股安东油田服务(3337.HK),涉资约6.2亿港元.
安东油田周日晚的公告称,斯伦贝谢已购入该公司423,361,944股或约20.1%的股份,但并未说明股份的购入价格.[ID:nSB2025967]
联交所的披露权益显示,斯伦贝谢于上周五(6日)在场外以现金每股1.47港元的价格,购入该批股份.
安东油田的公关发言人接受路透查询时称,不能披露斯伦贝谢从哪一个卖家购入该批股份,但安东油田将于本周稍后安排电话会议,由管理层进行说明.
斯伦贝谢是全球领先的油田服务公司,提供技术服务、资讯解决方案和综合专案管理,优化客户在石油和天然气行业的油藏表现.该公司2011年营业收入为395.4亿美元.
受到入股消息刺激,安东油田周一大涨9.33%,报1.64港元;过去一个月累计涨近32%.
安东油田主要提供钻井、完井和采油服务,并经营管材服务.去年度收入为12.6亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。